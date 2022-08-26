Konya gündem: Konya'da pitbull sahiplenen ve sahiplendirenlere para cezası uygulandı Güncel Haberler Edinilen Konya gelişmesine göre Konya'da yasaklı ırk köpeği sahiplenen ve sahiplendiren 2 kişiye 29 bin 964 lira idari para cezası uygulandı. Konya'da yasaklı ırk köpeği sahiplenen ve sahiplendiren 2 kişiye 29 bin 964 lira idari para cezası uygulandı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ile Karatay İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri alınan yasaklı ırk ihbarı üzerine Karaaslandede Mahallesi'nde arama yaptı. Adreste yapılan aramada, kaydı bulunmayan pitbull cinsi bir köpek tespit edildi. Köpeği sahiplendiği ve sahiplendirdiği tespit edilen 2 kişiye "Hayvanları Koruma Kanunu" gereğince 29 bin 964 lira idari para cezası uygulandı. Yetkililerce el konulan köpek ise hayvan barınağına teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Havva Dereağzı Hisarcık Karatay Konya Güncel Haberler

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