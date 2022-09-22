Konya gündem: Konya'da park halindeki minibüs yandı Güncel Haberler Konya haberler: Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konya'nın Beyşehir ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bahçelievler Mahallesi'ndeki İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesi önündeki park halinde duran minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek çöp konteynerine çarparak yanmaya başladı. Durumu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar İtfaiye Konya Güncel Haberler

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