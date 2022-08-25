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Konya gündem: Konya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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Konya gündem: Konya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Konya haberi: Konya'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Konya'da yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Betül K. idaresindeki 42 KG 731 plakalı otomobil, Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi'nde, annesiyle yürüdüğü sırada aniden yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Zeynep Ahmed'e (5), çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

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