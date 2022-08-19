Konya gündem: Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli

Türkiye Kızılay Derneği Hüyük İlçe Temsilciliği tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldı.

Kızılay'ın Hüyük İlçe Temsilciliği gönüllüleri, Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere gönderilen gıda kolisi yardımlarını ilçenin 23 mahallesini gezerek maddi imkandan yoksun ailelere ulaştırdı.

Bu arada, Türkiye Kızılay Derneği Konya Şubesi Başkanı Hüseyin Üzülmez de Çamlıca Mahallesi'nde Kızılay gönüllüleri tarafından yürütülen yardım çalışmalarına eşlik etti.

Üzülmez, yerleşim merkezinde yaşayan çocuklara oyuncaklar hediye ederken, yardım faaliyetleri esnasında karşılaştığı çilek üretimi yapılan bahçelerde hasat yapan, evinin önünde tarhana imal eden kadınlarla sohbet etti.

Üzülmez, ilçede Hüyük Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.