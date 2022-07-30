Konya gündem haberleri | TOKİ Seydişehir'e 496 konut inşa edecek Edinilen Konya haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Seydişehir ilçesinde orta gelirli ve dar gelirli aileler için 496 konut inşa edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Seydişehir ilçesinde orta gelirli ve dar gelirli aileler için 496 konut inşa edecek. TOKİ, ilçede T Tipi Cezaevi ile Saadetler Mahallesi arasına yapılması planlanan 238 konutun ihalesi 29 Eylül, 258 konutun ihalesini ise 30 Eylül'de gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıldır ilçeye ikinci etap TOKİ konutlarını kazandırmak için çalışmaların sonuç verdiğini söyledi. Güncel AA / Kadriye Coşkun Eylül Güncel Haberler

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