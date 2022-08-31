Konya gündem haberleri | Seydişehir'deki trafik kazasında 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Konya haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Hüseyin Yeşil (39) idaresindeki 06 PTG 43 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Seydişehir Konya yolu Kozlu Mahallesi yakınlarında yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Güler Aslan (65), Hediye Yeşil (38), Efe Yeşil (14), Umut Ege Yeşil (4) yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Konya Güncel Haberler

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