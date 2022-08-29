Konya gündem haberleri | Kulu'da dereye düşen inek kurtarıldı Güncel Haberler Konya haberleri... Konya'nın Kulu ilçesinde dereye düşen inek itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Konya'nın Kulu ilçesinde dereye düşen inek itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Karapınar Mahallesi'nde ilçenin arıtma tesisinden Düden Gölü'ne akan derede Rahmi Özcan'a ait inek balçığa saplandı. İneği kendi çabasıyla kurtaramayan Özcan, itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler dereye düşen ineği iş makinesi yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu İtfaiye Konya Güncel Haberler

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