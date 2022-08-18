Konya gündem haberleri... Konya'da pitbull besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası verildi Konya yerel gündem haberine göre Konya'da evinde pitbull cinsi köpek besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası kesildi. Konya'da evinde pitbull cinsi köpek besleyen kişiye 14 bin 982 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde bir kişinin pitbull cinsi köpek beslediği ihbarını aldı. Polis ekipleriyle eve gelen Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, kaydı bulunmayan köpeği alarak barınağa götürdü. Kayıt altına alınmadan pitbull cinsi köpeği besleyen Ali Ş'ye 14 bin 982 lira para cezası verildi. Güncel Kaynak: AA / Savaş Güler Meram Konya Güncel Haberler

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