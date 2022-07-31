Konya gündem haberleri: Konya'da evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı Konya haber: Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, evinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı. Kadınhanı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis, yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettiği 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, S.K. ve M.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel AA / Serhat Çetinkaya Emniyet Müdürlüğü Kadınhanı Konya Güncel Haberler

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