Konya gündem haberleri | Konya'da 3 adet tarihi eser ele geçirildi Konya haberler... Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen operasyonda 3 tane tarihi eser ele geçirildi. Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen operasyonda 3 tane tarihi eser ele geçirildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin tarihi eserleri yasadışı olarak topladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarının ardından bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen adresteki aramalarda ise 3 adet elektronik el detektörü ile 3 tane tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda yakalanan zanlı hakkında, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Güncel AA / Mehmet Umay Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ereğli Konya Güncel Haberler

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