Konya gündem haberleri... Konya Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarının kalitesini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor

Edinilen Konya haberine göre Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı kapsamında Sarayönü ilçesinde 47,8 kilometre daha mahalle yolu kazandırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yatırım programı kapsamında Sarayönü ilçesinde 47,8 kilometre daha mahalle yolu kazandırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarayönü'ne kazandırılan mahalle yolu vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat etmesini sağladı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın sahip olduğu 42 bin kilometrelik alanıyla dünyadaki birçok ülkeden büyük coğrafi alana sahip olduğunu anımsattı.

Altay, Konya'nın daha yaşanılabilir bir şehir olması amacıyla mahalle yollarındaki kaliteyi artırmaya önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2022 yılı yatırım programı kapsamında Sarayönü ilçesine bağlı 7 kilometrelik Gözlü-Kolukısa, 11,2 kilometrelik Çeşmeli Sebil-Hodoğlu Yolu, 3,1 kilometrelik Devlet Yolu Ayrımı-Kurşunlu, 8,5 kilometrelik Özkent Karatepe Yolu'ndaki çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Ayrıca 18 kilometrelik yol çalışmasını da ilçe beledimiz ile tamamladık. Şehrimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

İlçeye kazandırılan toplam 47,8 kilometrelik mahalle yolunun maliyetinin 34 milyon lirayı bulduğunu aktaran Altay, kentin topyekün kalkınması adına ilçe belediyeleriyle uyum ve koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.