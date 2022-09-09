Konya gündem haberleri | Konya Büyükşehir Belediyesi 290 okulda oyun alanı oluşturdu

Konya haberleri... Konya Büyükşehir Belediyesi şehir genelindeki 290 ilkokul, ortaokul, lise bahçesinde spor sahası, oyun alanı ve sıra çizgi çalışması yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi şehir genelindeki 290 ilkokul, ortaokul, lise bahçesinde spor sahası, oyun alanı ve sıra çizgi çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda çocukların hem fiziki hem de ruhsal gelişimine katkı sağlamaya yönelik farklı çalışmalar yürütülüyor.

Açıklamada görüşüne yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarınların emanet edileceği öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için çalıştıklarını belirterek, "Bu sayede öğrencilerimiz hem kaliteli zaman geçiriyor hem de geleneksel oyunları unutmamış oluyor." ifadesini kullandı.