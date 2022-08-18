Konya gündem haberleri | Emine Erdoğan'dan atıklardan organik gübre elde eden Selçuklu Belediyesine tebrik Konya haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atıklardan organik gübre elde eden Konya Selçuklu Belediyesini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, atıklardan organik gübre elde eden Konya Selçuklu Belediyesini tebrik etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, Anadolu Ajansı Yeşil Hatta yayımlanan, "Konya'da atıklar organik gübreye dönüşüyor" başlıklı haberi paylaşarak, "Sıfır Atık hareketini yeni bir çevreci anlayışla uygulamaya geçiren Konya Selçuklu Belediyesini tebrik ediyorum. Pazar yerlerinde çöpe giden sebze, meyve atıklarından organik gübre elde ediyorlar. Uygulamanın tüm belediyeler için örnek olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş Emine Erdoğan Selçuklu Konya Güncel Haberler

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