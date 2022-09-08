Konya haberleri... Beyşehir'in yeni kaymakamı göreve başladı Güncel Haberler Konya haberler... Konya'nın Beyşehir ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar görevine başladı. Konya'nın Beyşehir ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar görevine başladı. Kaymakam Akpınar, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından görev yaptığı Ağrı'nın Doğubayazıt İlçe Kaymakamlığından Beyşehir İlçesi Kaymakamlığı görevine atandı. Dün itibariyle ilçede mesai yapmaya başlayan Kaymakam Akpınar, makamında hayırlı olsun ziyaretlerini kabul etmeye başladı. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Hisarcık Beyşehir Akpınar Konya Politika Güncel Haberler

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