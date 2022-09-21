Konya gündem haberleri | Balıkesirli üreticiler Hüyük'teki çilek bahçelerini gezdi Güncel Haberler Konya bölgesinden gelen habere göre Konya'nın önemli organik çilek üretim bölgelerinden Hüyük ilçesi Türkiye'nin farklı illerine de rol model oluyor. Konya'nın önemli organik çilek üretim bölgelerinden Hüyük ilçesi Türkiye'nin farklı illerine de rol model oluyor. Balıkesir'de yürütülen "Çilek Kokulu Eller" projesi kapsamında, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileriyle beraberlerindeki bir grup çiftçi Hüyük'teki çilek bahçelerini gezdi. Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, ilçeye gelen ziyaretçilere yürütülen organik çilek yetiştiriciliği konusunda yaşanan tecrübeleri aktararak, üretim alanları hakkında bilgi verdi. Tingiş ayrıca, konuklara ilçede yetişen çileklerin ihracatını yapan ilçedeki Tatlı Limon Firmasının tesislerini de gezdirdi. Güncel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar Balıkesir Türkiye Konya Hüyük Güncel Haberler

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