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Konya gündem haberleri... AFAD Ilgın'daki su baskınında görev aldı

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Konya gündem haberleri... AFAD Ilgın'daki su baskınında görev aldı

Edinilen Konya gelişmesine göre Akşam saatlerinde Ilgın'da etkili olan sağanak ve sonrasında ortaya çıkan su baskınında AFAD Konya İl Müdürlüğü ekipleri de görev aldı.

Akşam saatlerinde Ilgın'da etkili olan sağanak ve sonrasında ortaya çıkan Su baskınında AFAD Konya İl Müdürlüğü ekipleri de görev aldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Ilgın'a bağlı Yorazlar Mahallesinde etkili olan ani yağışlar sonucu Su baskını meydana geldiği, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun başkanlığında 2 adet tam donanımlı arama kurtarma aracı ile 1 adet 8x8 amfibik ve 4 kişilik arama kurtarma ekibinin hemen olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Ani Su baskınına AFAD ekiplerinin, Ilgın Belediyesi, itfaiye ve jandarma ekipleri ile koordineli çalışıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamış olup maddi hasar meydana gelmiştir. AFAD koordinesin de Su baskınının meydana geldiği yerlerde KOSKİ'ye ait vidanjörle su tahliyesi yapılmıştır. Meydana gelen maddi hasarlar için Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili ana ve destek çözüm ortağımız olan kurumlarca AFAD koordinesin de hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır."

AA / Zehra Melek Çat - Güncel

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