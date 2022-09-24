Konya haber... "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" üçüncü gününde sürdü Güncel Haberler Edinilen Konya gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali"nin üçüncü gününde Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov sahne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan "19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali"nin üçüncü gününde Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov sahne aldı. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 30 Eylül'e kadar sürecek festivalde, Aslanov dinleyicilerle buluştu. Festivalde düzenlenen açık hava konserinde ise Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Mevlana Meydanı'nda tekke musikisi icra etti. Festivalde, yarın Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, 26 Eylül'de Almanya'dan Pera Ensemble, 27 Eylül'de Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, 28 Eylül'de Hindistan'dan Dhruv Sangar, 29 Eylül'de Türkiye'den Cengiz Özkan ve 30 Eylül'de İran'dan Hesameddin Seraj konser verecek. Güncel Kaynak: AA / Anıl Kuru Müzik Festivali Türkiye Konya Güncel Haberler

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