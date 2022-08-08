Konya gündem haberi: Yunak'ta doğalgaz altyapısı için ilk kazma vuruldu Gelen Konya haberlerine göre Yunak Belediyesi ve Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. iş birliğiyle ilçede gerçekleştirilen doğal gaz altyapı çalışmaları Eşme Mahallesi'nde yere vurulan ilk kazmayla başladı. Yunak Belediyesi ve Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. iş birliğiyle ilçede gerçekleştirilen doğal gaz altyapı çalışmaları Eşme Mahallesi'nde yere vurulan ilk kazmayla başladı. Yunak Belediye Başkanı Ali Konak düzenlenen törende, Yunak'ta yapılacak çalışmalarla ilk etapta 8 bin 200 metre taşımalı doğalgaz altyapısının ilçeye bağlanacağını söyledi. Başkan Konak, çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanacağını ve kısa bir zamanda da ilçenin tamamına doğalgaz verilmesi için altyapı çalışmalarının süreceğini de sözlerine ekledi. Güncel AA / Abdulkadir Uysal Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya gündem haberi: Yunak'ta doğalgaz altyapısı için ilk kazma vuruldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.