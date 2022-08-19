Konya gündem haberi: Seydişehir'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Konya bölgesinden gelen habere göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Neriman Kahraman idaresindeki 42 ZU 198 plakalı hafif ticari araç, Seyit Harun Bulvarı Belediye Kavşağı'nda, Mustafa Dilcioğlu (41) yönetimindeki 42 SA 98 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Dilcioğlu Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Tragger Konya Güncel Haberler

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