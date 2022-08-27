Konya gündem haberi... Seydişehir'de otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi Güncel Haberler Edinilen Konya haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde durdurulan otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde durdurulan otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliğince ortak yapılan çalışmada, İ.K. ve S.Y'nin bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramada kadın çantasında bulunan 8 kilo 220 gram eroin ve 10 gram esrar ele geçirildi. İ.K. ve S.Y. gözaltına alındı. ??????? Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Konya Güncel Haberler

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