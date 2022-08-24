Konya haberi | Milli Savunma Bakanı Akar, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulundu Güncel Haberler Konya haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulundu. Akar, "Akşehir Onur Günü" programı dolayısıyla geldiği ilçede, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti. Kaymakam İsmail Küreci tarafından karşılanan Akar, Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akşehir Belediye Başkanlığına geçen Akar'a, Başkan Salih Akkaya tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Ziyaretleri sırasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve kuvvet komutanları eşlik etti. Güncel Kaynak: AA / Kasım Sakallı Hulusi Akar Akşehir Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya haberi | Milli Savunma Bakanı Akar, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.