Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya gündem haberi: Kulu'da plastik atık deposunun çatısında yangın çıktı

Güncel Haberler

Konya gündem haberi: Kulu'da plastik atık deposunun çatısında yangın çıktı

Konya haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde plastik atık deposunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde plastik atık deposunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yeni Mahalle Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir plastik atık deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın bölgesine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title