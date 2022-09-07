Konya gündem haberi: Kulu'da plastik atık deposunun çatısında yangın çıktı Güncel Haberler Konya haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde plastik atık deposunun çatısında çıkan yangın söndürüldü. Konya'nın Kulu ilçesinde plastik atık deposunun çatısında çıkan yangın söndürüldü. Yeni Mahalle Yaşar Doğu Caddesi'ndeki bir plastik atık deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangın bölgesine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın meydana geldiği yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu Konya Güncel Haberler

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