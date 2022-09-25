Konya gündem haberi | Kulu'da kayıp, çalıntı motosikletler ele geçirildi
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Konya haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde yapılan trafik uygulamalarında 21 motosiklet parka çekildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde yapılan trafik uygulamalarında 21 motosiklet parka çekildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri egzoz patlatan, yüksek egzoz sesleri ile çevreye rahatsızlık veren, eksik belgeli motosikletler için denetim yaptı.???????
Çeşitli noktalarda yapılan uygulamalarda aralarında çalıntı ve kayıp olan 21 motosiklete el kondu.
Trafikten men edilen motosikletler İlçe Emniyet Müdürlüğü parkına çekildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel