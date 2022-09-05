Bursa haberi | Yıldırım isabet eden binada hasar oluştu Güncel Haberler Bursa haberi... Konya'da yıldırım isabet eden binanın çatısında hasar oluştu. Konya'da yıldırım isabet eden binanın çatısında hasar oluştu. Kentte akşam gök gürültülü sağanak etkili oldu. Merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Emin Dede Sokak'ta bulunan 18 katlı bir apartmanın çatısına yıldırım düştü. Çatıdan kopan parçalar kaldırıma düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle çevirdi. Çatıdan bazı parçaların düşmesi üzerine itfaiye ekipleri binada ve çevresinde inceleme yaptı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Güncel Kaynak: AA / Zehra Melek Çat Selçuklu İtfaiye Konya Güncel Haberler

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