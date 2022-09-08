Konya gündem haberi... Konya'da yakınlarından şiddet gördüğünü iddia eden görme engelli şikayetçi oldu

Konya haber: Konya'da yakınları tarafından şiddet gördüğünü iddia eden görme engelli kişi, suç duyurusunda bulundu.

Konya'da yakınları tarafından şiddet gördüğünü iddia eden görme engelli kişi, suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, kent merkezinde yaşayan Sebahattin Arabacı (62) aralarında daha önceden husumet bulunan 3 yakını tarafından darbedildi.

Bunun üzerine darp raporu alan Arabacı, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.

Şüphelilerin ifadelerinin alındığı, savcılığın başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Arabacı, yaptığı açıklamada, daha önce de benzer davranışlar gördüğünü ancak şikayetçi olmadığını söyledi.

Olay günü kendisine hakaret ve küfür edilince şüphelilerin evinden gitmesini istediğini anlatan Arabacı, bunun üzerine darbedildiğini öne sürdü.

Arabacı, başlattığı hukuki mücadeleyi sürdüreceğini kaydetti.