Konya gündem haberi... Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı Güncel Haberler Gelen Konya haberlerine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı. Barbaros Mahallesi 92759 Sokak'ta yürüyen U.Ü, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Kafa ve sırtından yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Umay Ereğli Konya Güncel Haberler

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