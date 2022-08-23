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Konya gündem haberi... Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

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Konya gündem haberi... Konya'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Gelen Konya haberlerine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Barbaros Mahallesi 92759 Sokak'ta yürüyen U.Ü, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Kafa ve sırtından yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen çocuk, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umay - Güncel

Ereğli Konya Güncel Haberler

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