Konya gündem haberi: Konya'da otomobilin çarptığı 4 yaya yaralandı
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Konya habere göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ahmet K. (46) idaresindeki 42 AKN 539 plakalı araç, Seydişehir - Beyşehir kara yolunda, yol kenarında yürüyen H.D. (16), M.E.U. (19), B.A. (18) ve N.K'ye (17) çarptı.
Kazada yaralanan 4 yaya Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel