Otomobil koyun sürüsüne çarptı Güncel Haberler Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 8 koyun telef oldu. Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 8 koyun telef oldu. Yasin Uğurlu idaresindeki 42 ALZ 855 plakalı otomobil, Karabulak Kavşağı Isparta Caddesi üzerinde, Murat Mernekli'nin yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan koyunlardan 8'i telef oldu. Kazada sürücü yaralanmazken araçta maddi hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Isparta Konya Güncel Haberler

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