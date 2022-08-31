Konya gündem haberi... Konya'da kuyuya düşen kedi boya kutusu yardımıyla kurtarıldı Güncel Haberler Konya gündem haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde 7 metrelik kuyuya düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde 7 metrelik kuyuya düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Seydişehir-Antalya kara yolu Taşağıl mevkisinde bulunan lokantadaki vatandaşlar, yaklaşık 7 metrelik kuyudan kedi sesi gelmesi üzerine itfaiyeye haber verdi. İhbarı değerlendiren Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gitti. Ekipler, kuyuda kedi yavrusu olduğunu belirledi. Halatla kuyuya giren bir itfaiye çalışanı, ipe bağladığı boya kutusuna kedi yavrusunu koydu. Yukarı çekilen kutunun kapağı açılınca kedi kaçarak gözden kayboldu. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir İtfaiye Konya kedi Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya gündem haberi... Konya'da kuyuya düşen kedi boya kutusu yardımıyla kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.