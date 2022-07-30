Konya gündem haberi | Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı - Haberler

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Konya gündem haberi | Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı

Konya gündem haberi | Konya'da kuyumcudan döviz çalan zanlılar tutuklandı

Edinilen Konya haberine göre Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kuyumcudan döviz çaldıktan sonra Adana'da gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir kuyumcudan döviz çaldıktan sonra Adana'da gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Konya'ya getirilen Gürcistan uyruklu 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Iraklı Bulia (33), Gela Tsulaia (43) ve Boris Tsulaia (34), çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Rauf Denktaş Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren şüpheliler, 2 gün önce 100 bin lira değerinde dövizi çalarak ticari taksiyle kaçtıkları Adana'da yakalanmıştı.

AA / Savaş Güler - Güncel

Selçuklu Adana Konya Güncel Haberler

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