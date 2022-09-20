Konya gündem haberi... Konya'da kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Konya gündem haberi... Konya'nın Selçuklu ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Işıklar Mahallesi'nde bir şüphelinin 3 iş yerinde kaçak tütün ve sigara sattığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda, belirlenen iş yeri ve otomobilde yapılan aramada, 4 bin paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 200 boş makaron, 1600 gram tütün, 1 kilogram nargile tütünü, 53 elektronik sigara cihazı, 2 bin paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından salıverildi.