Konya gündem haberi | Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Konya haber... Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Lütfi Ö. idaresindeki 42 BYC plakalı otomobil Seydişehir - Beyşehir kara yolunda Ramazan B. yönetimindeki 42 M 3090 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel