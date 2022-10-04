Konya gündem haberi | Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Konya haber... Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Lütfi Ö. idaresindeki 42 BYC plakalı otomobil Seydişehir - Beyşehir kara yolunda Ramazan B. yönetimindeki 42 M 3090 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Kadriye Coşkun Seydişehir Konya Güncel Haberler

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