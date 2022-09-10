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Konya gündem haberi: Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü

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Konya gündem haberi: Konya'da bir kişi mesai arkadaşı tarafından silahla öldürüldü

Konya yerel gündem haberine göre Konya'da mobilyacıda çalışan iki mesai arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'da mobilyacıda çalışan iki mesai arkadaşı arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Tamer E. (30) ile aynı araçta bulunan mesai arkadaşı Abdullah E. (29) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı.

Tamer E, yanındaki tabancayla Abdullah E'ye ateş ederek araçtan ayrıldı. Ağır yaralanan Abdullah E. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaçmaya çalışan şüpheli, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Hisarcık Selçuklu Konya Güncel Haberler

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