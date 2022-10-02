Konya gündem haberi | Konya'da 8 firari hükümlü yakalandı Güncel Haberler Gelen Konya haberine göre Konya'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı. Konya'da çeşitli suçlardan aranan 8 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Konya Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucu kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma gibi çeşitli suçlardan haklarında toplamda 91 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 firari hükümlünün bulunduğu adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda yakalanan 8 firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Taner Aydın Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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