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Konya gündem haberi | Konya'da 30 Ağustos dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi

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Konya gündem haberi | Konya'da 30 Ağustos dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi

Edinilen Konya gelişmesine göre Konya Uçurtma Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği" düzenledi.

Konya Uçurtma Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Türk Bayraklı Uçurtma Şenliği" düzenledi.

Zazadin Hanı'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara Türk bayraklı uçurtma hediye edildi.

Konya Uçurtma Kulübü Başkanı Cemal Ergün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çocuklarla bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Çocukların yüzündeki mutluluğun her şeye değer olduğunu vurgulayan Ergün, "Bu tür etkinlikleri zaman zaman yapıyoruz. Uçurtmaları bugün bayram coşkusu ve çocukların mutluluğu için uçurttuk." dedi.

Etkinlik, 18.00'e kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Havva Dereağzı - Güncel

Uçurtma Şenliği Konya Güncel Haberler

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