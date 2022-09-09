Konya gündem haberi... Konya Büyükşehir Belediyesi, meralarda otlayan hayvanlar için içme suyu çalışması yürütüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, meralarda otlayan küçük ve büyükbaşlarla yaban hayatındaki canlıların suya kolayca ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayvan içme suyu tesisi (sıvat) yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, kentin tarım ve hayvancılığın en önemli merkezlerinden olduğunu vurguladı.

Altay, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara yönelik desteklerde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle küçükbaş hayvanlarımızın merada otlamasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Çiftçimizi destekliyoruz, mera ıslahıyla ilgili faaliyetler yürütüyoruz. İlk etapta Cihanbeyli, Kulu, Sarayönü, Ahırlı ve Akören ilçelerimizde sıvatların imalatlarını yaptırdık, hayvan üreticilerimizin kullanımı için hazır hale getirdik. Gelen talebe göre şehir genelinde bunu yaygınlaştıracağız. Böylece merada otlayan hayvanlarımızın çok uzun mesafe kat ederek sulamayla ilgili enerji kaybı ve üretim sorunu yaşamasına engel olacağız. Ayrıca doğal hayatın korunmasıyla ilgili çok önemli bir farkındalık projesi oluşturuyoruz. İnşallah çiftçimiz ve hayvan üreticilerimiz üretmeye devam ettiği sürece biz belediye olarak onlara destek vermeye devam edeceğiz."

Açıklamada, kentin 31 ilçesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı, sürü sayısı, meraların topografik yapısı, otlama süresiyle su kaynağının kesilip kesilmediği durumlarının tespit edilerek ihtiyacı olan mahallelere beton hayvan içme suyu tesisi hibe edildiği aktarıldı.