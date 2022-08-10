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Konya gündem haberi... FİLİSTİN VE ARNAVUTLUK BAŞBAKANLARI KONYA'DA

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Konya haberi... TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde gerçekleşen '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak olan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Konya'ya geldi.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde gerçekleşen '5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak olan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Konya'ya geldi.

'5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun yer aldığı oyunların açılış törenine katılacak olan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Konya'ya geldi. Ayrı ayrı kente gelen Iştiyye ve Rama, havalimanında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı. Iştiyye ve Rama, tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aralarında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bulunduğu katılımcı ülke temsilcileriyle bir araya geleceği yemeğe katılacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Filistin Edi Rama Konya Güncel Haberler

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