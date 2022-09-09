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Konya gündem haberi | Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Konya gündem haberi | Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Konya gündem haberi: Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz bilinmeyen 07 K 0907 plakalı otomobil, Beyşehir- Konya kara yolu Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan Musa O. ile Hasan D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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