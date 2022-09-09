Konya gündem haberi | Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Konya gündem haberi: Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Beyşehir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz bilinmeyen 07 K 0907 plakalı otomobil, Beyşehir- Konya kara yolu Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan Musa O. ile Hasan D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya gündem haberi | Beyşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.