Konya gündem haberi: Beyşehir'de mobil sağlık taraması Güncel Haberler Edinilen Konya gelişmesine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağlık hizmetleri vatandaşların ayağına götürülerek, yerinde muayene yapılıyor. Konya'nın Beyşehir ilçesinde sağlık hizmetleri vatandaşların ayağına götürülerek, yerinde muayene yapılıyor. Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Hizmet Birimi görevlileri tarafından ilçeye bağlı kırsal mahallelerde yürütülen sağlık taraması çalışmaları devam ediyor. Sağlık görevlilerinin bu kapsamda son çalışma adresleri Ağılönü, Şamlar, Adaköy, Karadiken, Yunuslar, Doğancık ve İsaköy mahalleleri oldu. Sağlık görevlileri, gittikleri ikametlerde vatandaşların sağlık problemlerini yerinde muayene ederek, ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Güncel Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar Hisarcık Beyşehir Konya Güncel Haberler

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