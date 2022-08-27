Konya gündem: Beyşehir'den kısa kısa

Ak Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Beyşehir'de bir takım ziyaretlerde bulundu.

Etyemez, kendisine eşlik eden AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamacı, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ve partililerle birlikte ilçe merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bahçelievler ve Müftü mahallelerinde esnafları ziyaret eden Etyemez ve beraberindekiler, daha sonra Beyşehir'in dış mahallelerinden Bayındır, Karahisar ve Çiçekler mahallelerini ziyaret ederek mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Etyemez, 2002-2021 döneminde Beyşehir'deki tarımsal yatırım ve desteklerin toplamının 253 milyon lirayı bulduğunu belirterek, buğday, arpa, nohut, şeker pancarı ve mercimek ürünlerinin yaygın olarak ekiminin yapıldığı ilçe genelinde üretimi artırmak için iktidar olarak çiftçiyi desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

Kıyafet atık kumbaraları yerleştirildi

Beyşehir ilçesinde, kentin farklı noktalarına belediye tarafından kıyafet atık kumbaraları yerleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ilçede yürütülen sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirilen geri dönüşüm projeleriyle gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak ve doğa hayatı korumanın hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu 50 farklı noktaya kıyafet atık kumbaraları konulduğu, bu kumbaralar sayesinde doğaya zarar veren, kullanılamayacak oranda yıpranmış giyim eşyalarının tekstil malzemesi olarak geri dönüşüme kazandırıldığı vurgulandı.