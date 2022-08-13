Konya gündem: Beyşehir'de bir kişi şehit mezarlarının başına direk yerleştiriyor Konya haberler: Beyşehir'de yaşayan fotoğrafçı Ali Sevindik, kentteki şehit mezarlıklarının başına Türk bayrağı dalgalanması için kendi imkanlarıyla direk yerleştiriyor. Beyşehir'de yaşayan fotoğrafçı Ali Sevindik, kentteki şehit mezarlıklarının başına Türk bayrağı dalgalanması için kendi imkanlarıyla direk yerleştiriyor. Sevindik, mahallerdeki şehit mezarlarında direk bulunmayan kabirleri tespit etti. Hayırseverlerin de desteğiyle direkler alan Sevindik, betonla şehit mezarlarına başına direk yerleştiriyor. Sevindik, yaptığı açıklamada, Beyşehir'de bayrak direği olmayan şehit kabirlerinin yanı başında Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçladığını söyledi. Türkiye Harp Malulleri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilcisi Ahmet Taşkın da Ali Sevindik'i örnek alınması gereken çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Sevindik'in dernekleriyle konu hakkında istişare ettiğini dile getiren Taşkın, "Şehit ailelerinin de izni alınarak, bu çalışmayı yürütüyor." dedi. Güncel AA / Abdülhamit Yaşar Ali Sevindik Güncel Haberler

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