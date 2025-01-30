Provokatör Momika canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü

Kuran yakan provokatör canlı yayın sırasında öldürüldü
ABD'de helikopterle çarpışan uçakta dünya şampiyonlarının olduğu ortaya çıktı

Düşen uçakta onlar da varmış! Akıbetleri bilinmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı vali, kayyum olarak atandı

Erdoğan'ın kameralar önünde azarladığı valiye önemli görev
Gülben Ergen, Sıla bebek paylaşımıyla ilgili ifade verdi

Gülben Ergen bu paylaşımı yüzünden ifade verdi

Konya, Göç Eden Kuşların Gözlem Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Konya, Göç Eden Kuşların Gözlem Merkezi Olmaya Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin kuş göç yolları üzerine konumlanan Konya, 490 kuş türünden 292'sinin gözlemlendiği önemli bir sulak alan olarak öne çıkıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan kış ortası su kuşu sayımları, sulak alan ekosistemlerinin korunmasına katkıda bulunuyor.

Coğrafi konumu bakımından kuşların göç yolları üzerinde bulunan Türkiye'ye uğrayan 490 kuş türünden 292'si Konya'da gözlemlendi.

Su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için ülke genelinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) yapılıyor.

Sayımlar, sulak alanları ve su kuşlarını koruyabilmek, kuşların sayılarını ve en çok nerelerde toplandığını tespit etmek amacıyla yapılıyor.

DKMP 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 8 sulak alanda gerçekleştirdiği sayımlar ve gözlemler sonrası ortaya çıkarılan verilere göre, Türkiye üzerinden göç eden kuş türlerinin yaklaşık yarısı, Konya'daki sulak alanlarda görülüyor.

Sayımlar göç hareketliliğinin en az olduğu dönemde yapılıyor

DKMP 8. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam, AA muhabirine, ülkedeki yaban hayatı ile sulak alanların korunması için genel müdürlük personeli ve kuş uzmanlarının katılımıyla sayımlar yaptıklarını söyledi.

Sayımları, kuş türlerinin göç hareketliliğinin en az olduğu ocak ve şubat aylarında gerçekleştirdiklerini ifade eden Çatalçam, "Şu anda dünyada da en çok tehlike altında olan alanlardan birisi sulak alanlar. Bu sulak alanlardaki su kuşlarını koruyabilmek için kaç tane olduklarını ve popülasyonların nerelerde yoğunlaştığını tespit ediyoruz." dedi.

Sulak alanların artırılması su kuşları için çok önemli

Çatalçam, elde edilen verilerden yola çıkarak, hangi kuş türlerinin tehlike altında olabileceğine dair bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Özellikle süzülerek göç eden kuş türlerinin Türkiye'nin üzerinden geçtiğini dile getiren Çatalçam, şunları kaydetti:

"Göç eden kuşlardan bir kısmı üreme alanı, bir kısmı da kışlamak için ülkemizi tercih ediyor. Şu ana kadar ülkemizde yaklaşık 490 kuş türü tespit edilmiş durumda. Bunlardan 292'si Konya'da gözlemlendi. Yani hemen hemen yarısı Konya'ya uğruyor. Geçen yıl 42 türden yaklaşık 300 bin kuş Konya'dan geçmiş. Yıllara göre bu sayılarda farklılıklar olabiliyor. Örneğin Akgöl sazlıklarında geçen yıl 5-10 civarında flamingo görülürken, bu yıl 300 civarında flamingo gözlemlendi. Sulak alanların artırılması, su kuşları için çok büyük önem arz ediyor."

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
img

Ünlü çiftin mutlu günü! Bebeklerine kavuştular
img

Dursun Özbek, Sergen'in "1 numara" dediği golcüyü almaya gidiyor
img

Yabancıya konut satışında büyük düşüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Obruğa düşen sürücüyü kurtarma çalışmaları 2. günde sürüyor

Yol delindi sürücü içine düştü! Halka "Sifona az basın" uyarısı
Bütün kazancını gayrimenkule yatırmış! İşte Emrah'ın sahip olduğu ev sayısı

Sahip olduğu daire sayısı ve kira getirisi dudak uçuklattı
Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden eleyen takım sıfır çekti

Galatasaray'ı eleyen takım sıfır çekti
Bu tartışma çok su kaldırır! Ece Üner'den Fatih Portakal'a ağır mı ağır sözler

Ece Üner'den Fatih Portakal'a kavgada söylenmeyecek sözler
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.