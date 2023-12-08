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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde Tarımda Dijital Teknolojiler Çalıştayı Başladı

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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde düzenlenen Tarımda Dijital Teknolojiler Çalıştayı başladı. Çalıştayda, tarım sektöründe dijital teknolojinin önemi ve kullanımı üzerine sunumlar yapılacak.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde (KGTÜ ) iki gün sürecek Tarımda Dijital Teknolojiler Çalıştayı başladı.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş, Rektörlük binasındaki konferans salonunda düzenlenen Çalıştayda, pandemi döneminde tedarik zincirinde yaşanan kırılma sonrası tarım üretiminin hayati bir öneme haiz olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Tarım sektöründe dijital teknolojinin üretim girdilerini azalttığını, üretimi de artırdığına dikkat çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Tarım 4.0 olarak adlandırılan dijital tarım teknolojileri hayati öneme haiz. Tarımsal girdi yönetimi ve teknolojik uygulamalar ile bitkilerin gerçek gereksinimi daha uygun bir şekilde karşılanabilir. Böylece daha kaliteli ve yüksek verim elde edilebilir ve tarımsal girdi miktarı azaltılabilir. Tarımsal işlemler daha etkin ve zamanında yapılabilir. Ekim, gübreleme, sulama, hasat gibi işlemlerin zamanından önce yapılması ürün ve kalite kaybına neden olabilir. Uygun teknoloji kullanımı ile işlemlerin zamanında yapılamaması nedeniyle ortaya çıkacak muhtemel kayıplar önlenebilir."

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, dijital teknoloji kullanımının tarımsal üretim alanında ciddi bir fayda sağladığını belirtti.

Gelecekte tarımda dijital teknolojilerin öneminin daha da artacağını ifade eden Turan, "Bugün burada büyük bir heyecan ve umutla bu akıllı tarım veya dijital tarım teknolojilerinin geleceğini tartışmak üzere bilim dünyasından, uygulamadan ve sektörden gelen aktörlerle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalıştay süresince tarım teknolojilerinin geleceğini tartışacağız." dedi.

Çalıştayda, 2 gün boyunca dijital tarım sektörüyle ilgili konularda sunumlar yapılacak.

Çalıştayın açılışına, Göktaş ile Turan'ın yanı sıra, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, çok sayıda akademisyen ve üniversite öğrencisi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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