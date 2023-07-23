Konya Ereğli'de üç araçlı trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazada üç araç birbirine çarptı ve araçlar karşı şeride geçti. Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Konya- Adana karayolu üzeri Ereğli ilçesi şeker fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K.'nın kullandığı 42 AOB 883 plakalı hafif ticari araç ile M.D. idaresindeki 42 ELY 27 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar karşı yola geçti. S.K.'nın kullandığı 21 FZ 451 plakalı kamyonet ile çarpışması sonucu meydana gelen üç araçlı trafik kazasında toplam 7 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KONYA