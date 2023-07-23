Konya Ereğli'de Tır Refüje Devrildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Konya- Adana karayolu üzerindeki Ereğli ilçesi şeker fabrikası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami K. idaresindeki 27 AON 968 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA