Üye Girişi
Haberler
Konya Ereğli'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya Ereğli'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi Muharrem Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 42 E 4456 plakalı kamyonet ile O.G. idaresindeki 42 ALV 639 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü O.G. ve otomobilde bulunan R.C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan R.C.'nin sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ereğli Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title