Konya Ereğli'de Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Adana- Konya Karayolu Ereğli ilçesi Acıpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden Ereğli yönüne seyir eden 42 APM 852 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak refüje devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA