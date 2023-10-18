Konya Ereğli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ziya Gökalp Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 01 ATL 64 plakalı otomobil ile H. K.'nin kullandığı 42 ASG 168 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA