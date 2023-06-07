Konya Ereğli'de mevsimlik tarım işçileri taşıyan araçlara denetim

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlara, traktör ve motosikletlere yaz denetimi yaptı. Ereğli'de tarım işlerinin başlamasıyla birlikte bölgede mevsimlik işçilerin gelişi de çoğaldı. Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otobüs, motosiklet ve traktörlere jandarma ekipleri denetim yaptı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri, mevsimlik tarım işçilerini taşıyan araçlara, traktör ve motosikletlere yaz denetimi yaptı.

Ereğli'de tarım işlerinin başlamasıyla birlikte bölgede mevsimlik işçilerin gelişi de çoğaldı. Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, otobüs, motosiklet ve traktörlere jandarma ekipleri denetim yaptı. Sürücü ve araç kontrolleri yapılırken, mevzuata aykırı araç ve bu araçları kullanan sürücüler hakkında ise idari para cezası uygulandı. Trafik kazalarının engellenmesi vatandaşların huzur ve güven içerisinde trafikte seyredebilmeleri için bu tür faaliyetlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - KONYA