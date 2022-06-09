Konya Emniyet Müdürü Dinç, AA Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti - Haberler

Konya Emniyet Müdürü Dinç, AA Bölge Müdürü Yerlikaya'yı ziyaret etti Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti. Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Ajansı (AA) Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya'yı ziyaret etti. Dinç, AA Konya Bölge Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette, Yerlikaya ve muhabirlerle bir süre sohbet etti. Yerlikaya da AA'nın çalışmaları hakkında Dinç'e bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarete, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Remzi Köpükoğlu, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Asayiş Şube Müdürü Murat Ercan, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdür Vekili Serdar Acar da katıldı. AA / Savaş Güler - Güncel Rıfat Yerlikaya Anadolu Ajansı Engin Dinç Konya Güncel Haberler

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